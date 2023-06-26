台灣鐵板燒料理年產值約76億元，消費者喜歡鐵板燒料理的口感表現，價位從100多元到3000元皆有，市場競爭激烈、已是台灣人日常一餐，也是王品集團長年深耕市場，截至5月底共有14家夏慕尼、6家hot 7、1家阪前及1家就饗，阪前台中旗艦店正積極籌備中。

因應展店需求，王品集團再砸700萬元啟動鐵板燒人才調薪計畫，釋出150名儲備幹部職缺，起薪4萬，通過18個月培訓考核後月薪可達6.5萬元，未來若晉升主廚，加計獎金最高可達12.5萬元，優於業界薪資逾2成。

而王品對於無經驗的新鮮人則提供起薪3.6萬元，到職半年通過考核，加計鐵板專業技能津貼、分紅獎金，薪資最高可望達到4.4萬元，半年內薪資調薪幅度可達22％，較市場平均薪資高出3成。

此外，王品集團鐵板燒品牌同仁還可以申請「技能津貼」為自己加薪，只要通過集團內部職能訓練，最高每月再領8000元津貼。除了祭出極具競爭力薪資待遇，集團內部也提供完善培訓機會、透明的升遷制度為個人職涯加值。

王品集團也積極推動「同仁變股東」，自2013年領先同業率先實施「同仁持股信託」，去年更降低門檻、補助更多，店長、主廚到職滿1年即符合資格，公司提撥率一舉拉高至150％，希望透過具競爭力的薪酬制度，吸引更多優秀人才加入王品、留在王品。