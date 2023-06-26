桃園國際龍獅邀請賽的夜光龍項目十分吸睛。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

2023桃園閩南文化節系列活動登場。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

2023桃園閩南文化節系列活動之一的桃園國際龍獅邀請賽圓滿落幕。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

2023桃園閩南文化節系列活動「桃園國際龍獅邀請賽」於24至25日在桃園陽光劇場圓滿完成，今年邀請亞洲地區優秀舞龍舞獅隊伍共11隊來台競技。文化局表示，不僅「夜光龍」、「南獅自選套路」及「文化創意賽」3項主要賽事精彩絕倫，暖場表演也非常吸睛，將活動氣氛徹底炒熱起來，加上現場觀眾加油聲不斷，是場熱鬧且盛大的國際級精彩賽事。

文化局表示，桃園國際龍獅邀請賽經過一番激烈比賽後，夜光龍由在地「壽山嚴-國立體育大學舞龍隊」獲得第一名，「馬來西亞柔佛新山耶耶亞哇洪仙大帝廟舞龍隊」獲第二名，「新北市雙溪高級中學」獲得第三名，馬來西亞新山三樓龍體育會、香港北少林天毅體育會、馬來西亞雪蘭莪公中校友會龍獅團分別獲得第四至六名。

南獅自選套路則由「臺灣培德體育會」獲得第一名，「馬來西亞雪蘭莪公中校友會龍獅團」獲第二名，「新竹聯豐龍獅戰鼓團」獲得第三名，香港洪拳李潤福獅隊、馬來西亞甲洞弘德體育會、台北市立大學獲第四至六名。

文化局表示，最後壓軸登場的文化創意賽，由 「中華台北A隊」獲第一名，「馬來西亞A隊」獲得第二名，「中國香港隊」獲得第三名，馬來西亞B隊、中華台北B隊、馬來西亞C隊獲第四至六名。今年桃園閩南文化節壓軸大戲鬥陣11，將於7月1日、2日在新永和市場停車場辦理，邀請民眾相揪逗陣一起來。