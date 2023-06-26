陳建仁26日出席112年全國反毒有功人士、團體頒獎典禮，媒體問及2024民眾黨總統參選人柯文哲，以及國民黨總統參選人、新北市長侯友宜表態挺重啟服貿，民進黨總統參選人、副總統賴清德則認為走回一中老路對台不利，院長對於重啟服貿有何看法？政院有何規劃？

陳揆說，兩岸有序而健康的交流，一向是政府的政策。上一次有數十萬的國人跟年輕人站出來反對黑箱的服貿，已經很明顯表示出大家對於服貿協議的一些看法。在這幾年來，台灣不斷在經濟上有蓬勃發展，也在國際上都能夠有亮眼成績，這也告訴我們，在國際合作上，需要更多的跨國合作，而不是把所有的雞蛋都放在同一個籃子裡面。

陳揆說，很重要的，最近由於中美的貿易戰，再加上國際現勢的動盪，大家都可以看得到，很多國家開始在跟中國談合作的時候，都開始討論「去風險化」這樣一個目標，所以我們也都希望能夠朝著這個目標，讓台灣跟全世界各個理念相同的國家，都有很好的合作，跟中國的合作，也希望能夠朝著有序健康的方向來進行，惟再次強調不希望把所有的雞蛋都放在同一個籃子裡。