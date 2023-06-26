民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲近日民調竄高，甚至一度居冠，讓各界好奇民眾黨是否會趁勢爭取更多立委席次，不過柯今（26）日接受媒體人黃暐瀚專訪時坦承，民眾黨目前是一將難求，至於北市士林大同會選擇幫國民黨參選人游淑慧還是民進黨參選人王世堅站台，柯也當場「表態」了。

柯文哲今日在廣播節目《POP撞新聞》接受專訪，黃暐瀚提到柯如今聲勢大漲，是否會在立委席次上進行爭取，柯表示不分區最基礎會提8席，並在這個數字往上持續做努力，但目前尚未確認到底會提幾席，而區域立委則是大難題。

「我還是不會提很多！」柯文哲指出，因為選區域立委需要一大筆經費，但民眾黨只能提供每位區域立委參選人200萬元，且更大的問題是一將難求，北市目前為止僅確定立委張其祿會戰文山區，至於中正萬華本考慮推立委邱臣遠，但媒體人于美人參選後，民眾黨若派人只會兩敗俱傷，因此考慮把邱調去選新北，否則新北有11個立委選區，民眾黨沒派人也很怪。

黃暐瀚好奇，如果是民眾黨沒提名的選區，是否願意幫藍綠小雞站台，柯文哲毫不猶豫說「可以啊！」讓黃追問日前游淑慧曾提出想邀柯站台的想法，柯當場回答「可以去」，不過黃再追問若游的對手王世堅也邀請，那會如何做選擇時，柯則妙答「那就叫黃珊珊去」。