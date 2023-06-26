不過陳姓、張姓犯嫌供稱與林姓店員互相不認識，但專程從宜蘭帶著柴刀、鐵鎚等兇器到彰化砍人，是否單純買賣糾紛引發殺機，警方表示將進一步調查了解。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣員林市萬年路一段一家寵物店25日晚間遭2名持刀歹徒闖入，對著店內林姓店員一陣猛砍，右手臂遭砍斷，警方獲報火速趕到，將遭砍的店員送醫搶救；警方表示，初步了解砍人的19歲陳姓、張姓少年疑似不滿林姓店員服務態度不佳，找上門討說法，過程口角發生砍傷事件，訊後依殺人等罪嫌將陳、張姓少年移送彰化地檢署偵辦。

這起事件發生在25日晚間7點多，當時店內除了受傷的林姓店員，還有另外2名女店員，當晚19歲陳姓、張姓少年持刀闖入寵物店，對著25歲的林姓店員一陣猛砍，林姓男子拼命閃躲，但寡不敵眾，混亂中右手臂幾乎被砍斷，警方獲報趕往現場，將掛彩的3人都送醫。

員林警分局長葉文啟表示，25日晚間7點接獲民眾報案，員林市某寵物店發生砍人受傷案件，隨即派員前往處理，初步了解，砍人的19歲陳姓、張姓犯嫌，日前到該寵物店購物，認為林姓店員態度不佳，因此心生不滿，25日持刀、辣椒水等物前往談判。

過程中3人一言不合發生口角，陳、張姓犯嫌隨即拿起辣椒水對著林姓店員狂噴，並拿起預藏的柴刀對著林姓店員猛砍，據犯嫌供稱，雙方因購物糾紛衍生後續攻擊行為，警方到場立即逮捕2名涉嫌人，全案依殺人、重傷害、毀損罪等罪，移送彰化地檢署偵辦。

據了解，林姓店員身上大小傷口超過10處，其中右手臂幾乎被砍下，當時店內還有另外2名女員工，也無辜遭辣椒水波及，送醫無大礙；不過陳姓、張姓犯嫌供稱與林姓店員互相不認識，但專程從宜蘭帶著柴刀、斧頭等兇器到彰化砍人，是否單純買賣糾紛引發殺機，警方表示將進一步調查了解。