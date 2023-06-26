近期全台「＃Me Too」盛行，上周一名女網友在網上爆料，自己13歲時被高雄某補習班狼師性侵持續3年，今日在立法委員王婉諭陪同下舉辦記者會，哽咽揭露狼師惡行，並呼籲其他受害者站出來一起發聲。對此，高雄市教育局表示，第一時間將相關事證函請高雄地檢署偵辦，若屬實將依規定解聘、雇，並終身不得聘雇。

隨著「＃Me Too」風波持續延燒，不少女性紛紛在網上發表自己遭性騷擾、性侵的痛苦經歷。20日下午一名女網友在臉書上爆料，自己當時13歲，在高雄前鎮區某補習班補習時，遭補習班數學名師性騷擾、性侵持續整整3年，令她在高一時一度出現憂鬱傾向，然而直到20多年後，該名狼師依舊在補習班教書，主要收前鎮、鳳山一帶學生。

貼文一出，引發網友輿論譁然，今日在王婉諭等人陪同下，舉辦記者會，哽咽講述自己遭狼師性侵種種惡行，並呼籲其他受害者勇敢站出來一起發聲。

對此，教育局表示，20日晚間從網路作者文章知悉，第一時間將相關事證函請高雄地檢署偵辦，並依補習及進修教育法第9條第6項第2項規定「有性侵害行為，或有情節重大性騷擾、性霸凌、損害兒童及少年權益之行為者」與社會局一同啟動行政調查。

教育局表示，21日派員到補習班查核，並採取停課。補習班當日已開始停止營業，靜待相關調查。若補習班教職員工經調查屬實有性騷擾、性侵害等情事者，應予解聘、僱，並將行為人列入補習班不適任人員管理系統，終身不得聘僱。若補習班負責人為行為人，將廢止補習班設立許可。

教育局指出，已持續督導補教業者訂定「補習班性騷擾防治、申訴及調查處理辦法」，避免師生獨處，加裝監視器，進行巡堂及監課，並要求教職員工作規定或聘約納入相關工作倫理，恪遵互動分際。

教育局重申，補習班如獲悉有疑似事件，務必依法通報，呼籲當事人勇於舉發，提出申請調查或檢舉，以維護權益，市府絕不姑息並將予以保護協助。通報專線，教育局社會教育科(07-7995678轉3092、3093、3095)。

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