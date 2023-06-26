台南近日爆出多例登革熱確診個案，高雄也相繼淪陷，高市府在25日接獲茄萣區出現1名登革熱快篩陽性個案，高雄市長陳其邁指出，該名疑似登革熱確診患者的居家環境相當不理想。由於夏季午後常有雷雨，提醒民眾雨後清除積水容器，落實巡、倒、清、刷等防疫的工作。

陳其邁表示，台南出現首例登革熱個案後，高市府在6月15日就先行成立北高雄前進指揮中心，統籌執行登革熱防治工作。台南截至25日已經有6區、54個人確診，這也代表台南地區有社區流行的狀況出現。高雄也發現茄萣區有1例登革熱快篩陽性的個案，PCR報告預計26日上午會出爐。

陳其邁進一步指出，接獲該例登革熱快篩陽性的通報後，防疫團隊立即針對茄萣區疑似患者的居家環境執行清消作業，他們初步檢查，發現疑似確診患者的居家環境並不理想。因為現在常會有午後雷雨，提醒民眾特別注意容器、水溝等容易積水的地方，務必要將積水清除，落實巡、倒、清、刷防疫的工作。

陳其邁表示，有鑑於整體東南亞疫情比去年還要嚴重3倍，且國際間東南亞國家跟高雄往來非常密切，不管是經商、旅遊都隨著疫情解封大量增加流動人口，勢必對登革熱防疫形成很大的壓力，所以台南發生首例登革熱時，高市府就隨即成立北高雄前進指揮中心，希望落實環境清消並落實防治工作。另外，市府防疫團隊也已通報所有北高雄基層醫師、診所、醫療院所特別留意登革熱的相關症狀。