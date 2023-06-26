貿協美墨商機開發團於亞利桑那州訪問期間，州長Katie Hobbs特別接待由貿協董事長黃志芳所率領的訪團，透過台積電在亞利桑那州的大型投資所帶動的效應，雙方看好雙邊經貿、投資合作的機會。

黃志芳推崇Hobbs州長打造亞利桑那州為均富及環境友善州的願景，並表示因台積電及許多其它台灣企業的投資所形的的新科技產業聚落，將會帶來優質的就業機會並用高標準的ESG自我要求，符合州長的政策目標。此次率團來訪就是希望帶動更多雙邊投資及產業合作機會。

黃志芳並分享剛參訪墨西哥的經驗，看到墨西哥受惠美國近岸外包政策及全球供應鏈重組趨勢，越來越多的各國企業前往墨國設廠，台灣目前已有超過300家企業在墨西哥北設廠，目前主要集中在墨北，而德州因地處美墨邊界，也帶動許多企業在德州設點，建議位在美南的亞利桑那州可與墨西哥加強合作，串連起完整的供應鏈，共同建造一個世界級的製造中心，共建新的美洲韌性供應鏈。州長甚表同意，並願與台灣就此加強合作。

黃志芳也邀請Hobbs州長9月來台出席由經濟部與貿協合辦的美國商機日，州長允諾將列入行程評估，並表示亞歷桑那州近期已於台灣成立辦事處，相信將更深化雙方的產業交流和合作。

近年美國企業界在「美國製造」的政策引導之下，美國製造業及科技業形成南移的趨勢，已有不少製造商移回美國，加上墨西哥的製造成本低廉及「美墨加協定」(USMCA)等優勢加持，美南墨北即將形成一個新的世界級製造中心，貿協此次籌組美墨商機旗艦開發團，即鎖定墨西哥、亞利桑那及德州，實地連結在地產官學，進行深入布局。