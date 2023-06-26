加拿大交通安全局（TSB）一天前表示正在自行調查「泰坦號」（Titan）內爆一事。泰坦號內爆，引發外界對此類探險活動不受監管的質疑。

路透社報導，海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）首席調查員紐包爾（Jason Neubauer）在波士頓（Boston）舉行的記者會中表示：「我的首要目標是提出必要的建議，以加強全球海域的安全，從而防止類似事件發生。」

紐包爾表示，海防隊於23日啟動海事委員會調查，正與聯邦調查局（FBI）合作尋找證據，包括在海底距離鐵達尼船頭約488公尺的泰坦號殘骸現場進行打撈作業。百年歷史的鐵達尼殘骸位於海面下方約4公里處。

紐包爾表示，研究結果將與國際海事組織（International Maritime Organization，IMO）及其他組織分享，「以協助改善全球潛水作業的安全架構」。

他說，海防隊正在與5名遇難者的家屬保持聯繫，調查人員「正在現場採取一切預備措施，為萬一我們找到任何人體遺骸做準備」。 （譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1120626