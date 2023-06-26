He makes The Admiral and Tim Duncan look like point guards pic.twitter.com/BmdTYQCWDU — Rich Eisen (@richeisen) June 25, 2023

NBA新科狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）加盟馬刺，成為隊史最新一代救世主，身高7呎5吋（226公分）的他與前輩「海軍上將」大衛羅賓生（David Robinson）、「石佛」鄧肯（Tim Duncan）、「阿根廷刺客」吉諾比利（Manu Ginobili）、艾略特（Sean Elliott）合影，更凸顯他的身高優勢，他讓7呎1吋（216公分）的大衛羅賓生看起來像個後衛！

另外球迷在合照中發現艾略特的氣色非常好，55歲的他毫不顯老，看起來比小他10歲的吉諾比利還年輕。艾略特因為腎臟病，1999年接受換腎手術成功，退役多年仍十分注重飲食和運動。

文班亞馬選秀前受邀前往紐約洋基主場開球（選秀會場在紐約），他沒投過球，結果開球歪得離譜，但他展現了十足的親和力。開球很歪也不能怪他，因為他手掌太大了，可以把整顆棒球包在掌心裡。

When in New York… Victor Wembanyama’s (@vicw_32) trip to Yankee Stadium! ⚾️



Watch the 2023 #NBADraft Presented by State Farm on Thursday, June 22 at 8 PM ET on ABC/ESPN. pic.twitter.com/Yb6Foxw6cw — NBA (@NBA) June 21, 2023

以都會區人口和地區電視轉播市場來看，聖安東尼奧馬刺是典型的小市場球隊，在全聯盟位居後段班。早年在小市場球隊很看重球員忠誠度，包括和他合影的這幾位馬刺前輩，羅賓生、鄧肯、吉諾比利、艾略特生涯都效力馬刺。文班亞馬獲選狀元後的舉止得宜，馬刺總管萊特（Brian Wright）稱讚說：「你的天賦無庸置疑，但是當我們更了解你，你的成熟、專注與性格讓我們知道你是非常特別的年輕人。」