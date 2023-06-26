今天是「國際反毒日」，蔡英文總統指出，過去6年反毒工作有顯著成效，去年毒品查獲量達到將近1萬公斤，創下新高；相較於2016年，去年施用毒品人口減少了超過1萬8千人，下降30％。毒品防制是政府第一要務，未來將繼續投入資源，結合各界力量，做好毒品防制工作，讓社會安全網更加穩固。

蔡英文今天上午與行政院長陳建仁、政務委員羅秉成、發言人林子倫、總統府副祕書長張惇涵、法務部長蔡清祥、教育部長潘文忠、內政部次長吳榮輝等人，共同出席「112年反毒有功人士、團體頒獎活動」，並頒發獎項予獲獎人及團體。

蔡英文致詞時表示，這是她連續第6年參加「反毒有功人士團體」頒獎活動，毒品防制是政府的第一要務，行政院在2017年頒布「新世代反毒策略」後，我們以跨部會、跨地方、跨領域的整體作戰方式，希望達到「抑制毒品再犯」、「降低毒品新生」的兩大目標。

她提到，過去6年，在大家共同努力之下，反毒工作有顯著的成效。去年毒品的查獲量達到將近1萬公斤，創下新高，有效防堵毒品的供應。另外，相較於2016年，去年施用毒品人口減少了超過1萬8千人，下降30％；施用毒品新生人口也大幅減少。

政府也持續精進反毒策略；去年啟動「施用毒品者再犯防止推進計畫」，更加掌握再犯的關鍵期。蔡英文舉例，在警察調查或檢察官偵查的階段，遇到毒品個案，就及早轉介到毒防中心。此外，在毒品更生人出監前，我們強化就業銜接服務，並且協助解決出監後的居住問題，讓他們可以順利回歸社會。

新興毒品不斷變化樣貌，引誘青少年族群接觸。她要求各機關加強查緝、宣導，掌握國內外最新的毒品情勢，持續強力掃蕩新興毒品。「今天現場的各位，都是站在守護國人健康及國家安全的第一線，只要減少一位毒品施用者，就可以減少一個家庭受到毒品的危害」。

她也再次感謝所有夥伴以專業及耐心，給予每一位需要協助的個案溫暖和支持。並承諾，未來，政府將繼續投入資源，結合各界的力量，做好毒品防制工作，守護國人的健康，也讓社會安全網更加穩固。我們一起繼續努力。

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