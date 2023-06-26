王鴻薇批，高涌誠過去當政治打手，所作所為是罄竹難書、非常惡劣，監察院怎麼可以變成政治打手？（李奇叡攝）

調查官余正煌控前新竹市長林智堅抄襲其台大碩士論文，提刑事自訴控林違反著作權法，2人近日和解後，監察委員高涌誠卻調查余正煌2019年涉及的洩密舊案。國民黨立委參選人羅智強今早與立委王鴻薇、議員王欣儀、葉元之、楊植斗前往監院告發高涌誠濫用職權，並痛斥監院面對民進黨貪腐弊案裝睡、躲起來，以經實實在在地成了護航院。

羅智強今表示，反貪腐監察院要告的第一個案子，就是監委高涌誠濫用職權，清算基層公務員余正煌。他說，現在監察院已經完全東廠化，面對民進黨各式各樣的不法甚至是貪腐弊案，監院裝睡然後躲起來，完全不辦，實實在在地成了護航院。

羅智強說，如果消極不作為，只是無能，但是現在監院是積極的打壓站在執政者對立面、敢站出來伸張權益的所有人，而這次余正煌就是被清算追殺的對象。

羅智強指出，余正煌因為論文案被林智堅反誣抄襲，為了自己的權益站出來控告林智堅，台大、法院都也認證林智堅論文抄襲，可是「東廠監委」高涌誠竟然為了幫民進黨出氣，拿基層公務員余正煌過去已經被認為沒有不法的舊案出來調查，要來殺雞儆猴，藉由清算基層公務員，叫所有敢站出來跟民進黨站在對立面的人都閉嘴。

羅智強強調，今天成立反貪腐監察院的第一案，就是要當余正煌的後盾，如果余被清算、封口，下一個被清算的就是台灣的民主。

王鴻薇批，高涌誠過去當政治打手，所作所為是罄竹難書、非常惡劣，監察院怎麼可以變成政治打手？她表示，林智堅、余正煌已經和解，林也道歉、賠款，但高涌誠現在才要秋後算賬，所以高就是一個小孬孬。

王鴻薇也批，針對林智堅當新竹市長，搞出一個新竹棒球場，花了公帑幾十億，根本沒辦法打棒球，監院調查了沒？有沒有報告？整個事件喧騰那麼久，引起社會大眾這麼大的反感，監院辦了沒有？監院不敢辦林智堅、卻辦余正煌，是可忍孰不可忍。