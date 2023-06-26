國民黨立委參選人羅智強成立「反貪腐監察院」，今赴監院告發調查余正煌的監委高涌誠濫用職權，他今也宣布，反貪腐監察院的第二告，就是告發農委會主委陳吉仲，他痛斥陳是「無能米蟲」，並說陳怠惰、無能，導致農民損失慘重，是尸位素餐，看監院敢不敢吃案？

羅智強說，在台東縣長饒慶鈴及國民黨的努力下，台灣鳳梨釋迦終於能夠重新銷往大陸。而陳吉仲不為自己的無能感到羞愧，居然還酸「自貶國格」，如此厚顏無恥的官員，就是「反貪腐監察院」要幫陳菊辦的第二案。

「我將檢舉陳吉仲怠惰無能又無恥，導致農民損失慘重，看監察院敢不敢吃案！」羅智強表示，陳吉仲護萊豬，支持日本核災食品，完全拋棄農業專業，是危害民眾食安的頭號戰犯；蛋荒問題持續三年，帶動外食大漲，民眾荷包縮水，陳吉仲屢屢誇口能解決，最後竟是兩手一攤說「我已經盡力了」。

羅智強指出，因為檢疫和標示不符合規定等理由，大陸陸續暫停台灣豬肉、鳳梨、蓮霧、石斑魚、釋迦等眾多農漁食品輸入，陳吉仲不幫農漁民的忙，積極與陸方交涉，還不斷以政治語言惡言相向，讓情況越來越糟。

羅智強批，最可惡的是中央不作為，饒慶鈴設法自救幫助農民，陳吉仲還說「自貶國格」這種鬼話，或是要農民分散市場這種風涼話。饒慶玲說得好，「陳吉仲若做好農業部長的事情，台東縣政府及各縣市就不需要那麼辛苦了」。

羅智強表示，自稱不戀棧、會知所進退的陳吉仲，是史上任期最久、也擺爛最久的農委會主委。除了大灑幣補助，幫民進黨搶農田水利會、圈農地搞光電，政績乏善可陳，也是在中天行政訴訟中，被法院認證「有史以來最不適任的農委會主委」，更堪稱民進黨政府最厚顏、最愛做官的首長，沒有之一，「因為其他的早都滾蛋了」。

「朽木為官，尸位素餐」，羅智強說，他告米蟲陳吉仲，揭民進黨臭瘡疤，監察院不要只敢找基層公務員麻煩，有點腰桿，彈劾陳吉仲下台。