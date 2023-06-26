包括機師職業工會、中鋼運通工會及國際機場工會聯合會等3個運輸工會今（26）日舉辦記者會，抗議政府長期放任國內航空業大量進用外籍機師，影響飛安；此外中鋼運通身為國營事業百分之百轉投資的海運公司，卻也大量進用大陸籍海員，影響國安，呼籲政府即刻正視、著手調整錯誤政策。

台灣每年進出口貿易總額逾9000億美元，疫情前的2019年每年入出境旅客人數超過5000萬人次，擔負貨物與人員國際運輸、流動重責大任的，正是航空業與海運業。機師職業工會理事長李信燕表示，不料以往過度放寬國籍航空公司進用外籍機師，竟導致外籍機師人數從2010年200人倍增至400人以上，長榮航空聘用外籍機師更占全體機師近1／4，數百名自費去國外取得商用飛機飛行駕照（CPL）的本國籍專業人士只好成為「流浪機師」！

李信燕表示，飛航是相當專業的領域，開不同機型必須考取不同執照，像是最新型的波音787是一種執照，駕駛其他機型是另一種執照。工會曾問過公司：這些外籍機師有相關證照嗎？公司竟說「仲介公司會幫我們核實」。類似情況在東南亞廉價航空更嚴重，國籍航空公司聘用特定機型機師時，普遍涉嫌違法進用根本不具該機型飛航經驗的外籍機師，仲介和航空公司各取所需，政府相關單位亦未負起把關責任，拿飛安開玩笑。

在海員部分，中鋼運通企業工會理事長王慶宏表示，中鋼運通是國營事業龍頭中鋼公司百分之百轉投資，主要負責運輸鋼品製作原料及鋼材出口，近2年合計營收超過400億元，稅前淨利逾53億元，卻大量聘雇大陸籍船員。像是中鋼運通自2015年起增加5艘船藉掛於巴拿馬的「權宜船」船舶中，本國籍船員僅51人，大陸籍船員人數卻高達45人。此外根據中華海員總工會2015年統計，國內12家主要航商聘雇逾8000名船員中，本國籍僅1249人占15％，中國大陸籍船員則高達5300人。

王慶宏表示，將來若是台海情勢陷入緊張，這些權宜船恐怕無法配合《全民防衛動員準備法》徵用，大陸籍船員可能遭中國大陸強制召回，導致台灣沒船也沒人可以進口亟重要的鋼品生產原物料及鋼材。另外中鋼現有13艘船，有5艘船長是大陸籍，他們可以把這些通訊資料都帶回中國大陸，讓台灣陷入國安級危機。

3個工會呼籲台灣社會與政府相關單位重視此一問題，切莫再採取消極、放任的態度，其中機師職業工會與中鋼運通工會要求公司減少外籍機師與大陸籍船員，以保障本國人就業權，也已分別向勞工主管機關提出勞資爭議調解的申請，若調解未果，不排除依循《勞資爭議處理法》規範進一步規劃相關爭議行為。