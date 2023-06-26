我國自2005年修改《大學法》全面實施大學教師評鑑制度以來，引發不少抱怨。高教工會今召開記者會表示，大學教師評鑑制度已成為各校壓榨與控制教師的利器，逼迫教師忙於「集點」、聽命，而無助真誠與深入的教學研究提升，甚至成為各校高層整肅異議教師之工具。

高教工會理事長、南華大學社會系副教授周平表示，現有大學教師評鑑制度不僅在實然面上出現重大偏頗，更在應然面上也出現了基本預設的謬誤。其中最嚴重的偏誤，就是校園民主和學術自由的失守。失去校園民主和學術自由的校園，不但讓大學教學和研究品質平庸化、教師勞動條件和尊嚴惡化，更造成學生受教權益的淪喪。

周平舉例，為了通過教師評鑑，大學教師可以取巧，譬如帶學生到圖書館借書，秒借秒回，或是自己花6萬元去製造一個產學合作案，所有的教學與輔導都是為了通過評鑑的手段，這已經侵犯了講學自由及學術自由。

周平說，有學校的教師評鑑指標非常多，為了達成要求，老師們簡直要精神分裂，譬如要求他們要到高中入班宣導、要進行產學合作、要發表期刊論文，面對這麼多事情，他們只能謹小慎微，這樣如何能成為一個啟蒙學生的知識份子。

我國首例對「國立大學教師評鑑評分程序」提出憲法訴訟的台大法律學院副教授陳妙芬指出，去年2022年7月我國憲法法庭111年憲判字第12號判決，不但未能有效檢討大學教師評鑑制度，甚至發生審理和判決過程竟出現「審查客體錯誤」之狀況，導致缺乏客觀評分程序及標準的教師評鑑規則，竟輕易通過違憲審查，過程堪稱奇特，顯示司法機關恐尚未正視大學教師評鑑的諸多現實問題，相關狀況還有待各界一同關注與改革。

高教工會呼籲，我國大學教師評鑑制度確實有通盤檢討之必要，現在教育部正進行研擬的高教相關法案，還有未來立法院擬修改《大學法》，均應優先改正大學教師評鑑制度，杜絕目前各大學假教師評鑑之名，行各類壓迫之實的狀況，回歸建立大學教師專業成長機制，讓評鑑與懲戒脫鉤，還高教發展生機。