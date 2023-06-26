LG Chem選在首爾以南112公里左右的清州（Cheongju），作為首批上述單晶正極產品的生產基地，預計7月開始可交貨給客戶。另外，也計畫將單晶正極產線擴至龜尾（Gumi）地區，目標是年產5萬公噸。

這個單晶正極材料，是融合鎳、鈷、錳等多種金屬而一體成形的，被視為提高下一代電池壽命以及供電容量的重要解決方案。同時，正極也是決定鋰離子電池功能的核心零組件，約占電池生產成本30%到40%左右。

有多晶結構的傳統正極，是由較小團塊的金屬粒子相互聚集所組成的，在重複充電與放電後，通常來說會產生裂紋。同時，這些裂紋會造成氣體出現，並慢慢地減少電池使用壽命。

樂金化學表示，單晶正極材料的合成方法提高電池能量密度，可提升電動車性能至少10%。這家韓國化工大廠，也將剛開始單晶與多晶量產20%比80%左右，逐漸要把單晶提升至百分之百。另外，也可應用在特斯拉4680圓柱型電池上。