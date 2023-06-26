民進黨立委洪申翰質疑民眾黨總統參選人柯文哲重啟服貿立場與過往有異，柯不甘示弱怒嗆「他們（民進黨）每天放狗咬人，要不要叫狗主人（主席賴清德）出來回應一下？」對此，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄26日批評，這種譬喻並不好，有志於大位的人在盛怒之餘，還是要稍微注意基本修養。

對於柯文哲主張重啟服貿，洪申翰質疑柯有「爭取北京支持」及「挖空藍營的支持基礎」兩大目的，柯反酸民進黨每天都放狗咬人後，洪再質疑「柯認知民眾黨內都是狗」，還嗆只有民眾黨是一人獨裁政黨，遭民眾黨發言人楊寶楨揶揄，民進黨扯東扯西、試圖轉移焦點，說到底就是民進黨政府想重啟服貿。

對此，民進黨團上午回應時事議題，媒體詢問黨團怎麼看柯文哲不願為「養狗說」道歉，莊瑞雄笑說，要柯文哲道歉是「緣木求魚」，不曉得這是柯主觀看待人的心態，還是特別討厭狗，因為從種種過去言論都常常出現「狗」一詞，但民進黨倒不會如此看待。 莊瑞雄舉例，民進黨立委在立法院看到民眾黨立委時，會認為對方長得非常可愛、人模人樣，也非常專業，不會在對方做什麼樣的發言後，「就去講說狗的主人是不是來指示他們說些什麼」，他認為這不好，對人還是要有基本尊重，黨團認為有志於大位的柯文哲在盛怒之餘，還是要稍微注意基本修養。

洪申翰也秀出過往新聞紀錄，內容前幕僚感嘆被柯用完就丟、離開民眾黨至少可以當人，他批評，柯文哲一直以來都把幕僚、下屬及幹部當作是狗，所以用相同邏輯，認為別的政黨都會成為黨主席的狗，「但柯文哲錯了，民進黨不是民眾黨，民進黨是民主政黨，不會把民進黨幹部當作是狗。

他也奉勸柯文哲，大家可以意見不同、有意見交換，但不要動不動就把跟意見不同的人當作是狗，「你現在要選總統，難道意見跟你不一樣的人、政黨，都要被你當作是狗嗎？」盼柯文哲要改改這個習慣，台灣政治是民主政治，不是獨裁威權政治，柯這套是行不通的。