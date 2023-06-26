竹北24日發生大規模瓦斯外洩氣爆意外，引起外界對於新竹瓦斯公司的檢驗、維修流程質疑；一名當地網友稱4年前曾發現住家瓦斯內管有漏氣，但告知公司，對方卻要她自己找私人瓦斯技師處理，等過了整整1個月才詢問情況，他怒批「總要出大事才會檢討」，對此竹瓦回應了。

該網友在臉書「竹北大小事」曝光當年經過，他在竹北買房後，瓦斯公司通知可做漏氣檢查，要「需要」的民眾「自行」前往社區登記，後來經檢查有內管漏氣，但公司說他須找私人瓦斯技師處理，「他們不負責非公家的任何維修漏氣」，他後來得知全台瓦斯公司都是一但得知漏氣，24小時內需馬上處理。

該網友說，新竹瓦斯公司是全台唯一的「公營」瓦斯公司，一般縣市建築物安裝天然氣瓦斯都由各縣市瓦斯公司負責維修、審管線圖並監工、安檢，一旦有異狀，瓦斯公司必得迅速處理，「唯獨偉哉之新竹瓦斯，啥都不需負責，只需收費」，他說親自找到公司課長，對方回應維修部門已被裁掉。

該網友後來投書縣長信箱，對方只提供合格瓦斯技師電話，但連續打3個不同技師都稱不同的漏氣點，也不願意修理，一個月後竹瓦才打電話詢問情形並派人覆檢過關，痛批「竹縣各住家及社區都可能有某戶漏氣而不自知？畢竟要不要安檢隨你便，公私專業單位也都認為漏氣沒什麼好急的，拖拉以對」。

不過新竹瓦斯公司回應，否認私人維修部門被裁掉，且澄清公司是以「瓦斯表」為分界，「表外管」一定都是免費維修，至於「表內管」需自行找合格技師或是甲級公用天然氣導管承裝業者維修，但偵測、檢查服務，無論表外管、表內管都是免費的。