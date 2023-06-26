民眾黨積極備戰2024區域立委選戰，高市黨部今（26）日喊話高雄立委不缺席，最快本周推出3個選區參選人，其中比較明朗的是「旗津、前鎮、小港」選區將推出美女刺客，而鳳山、三民也可望在第1波名單，至於長期深耕左楠市黨部主委莊貽量也不排除再戰。

莊貽量指出，這次高雄立委選舉，會盡量在各區域推派人選，只要有年輕、願景的都不排除會合作，眾所周知的熱門選區「鳳山區」、「大旗美區」、「三民區」、「旗津、前鎮、小港」等，人選策略正在研擬之中，並將盡全力擬定戰略。

莊貽量指出，「旗津、前鎮、小港」人選已進入緊鑼密鼓的籌備階段，準備推出「美女刺客」以展現強烈的政治新氣象，目前人選呈報黨中央。至於他過去長期深耕左楠區，積極參與社區活動和公益事務，推動改善計畫和各類社會服務項目，提升居民生活品質，尚未排除自身再次參選的可能性。

莊貽量提到，「鳳山區」一直是高雄市政治熱點區域，擁有人口密集與選民基礎龐大的特性，該區域對參選人的能力和聲望有極高要求。此外，也有意插旗「大岡山」、「大旗美區」、「三民區」等區，這些區域有各自獨特挑戰和特點，需要考慮參選人背景、能力和選民支持等多項因素，將提出合適人選，進一步爭取民眾黨在高雄為民服務的機會。