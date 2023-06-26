台北喜來登副總經理吳芳梅表示，台北喜來登飯店以「走出房門即是遊戲場」親子客房設計，獲得許多家長好評。今年更搶先日本、台灣首站登場的「卡娜赫拉藝文展」、全台最大親子體驗預訂平台「Niceday」以及「國立故宮博物院」等異業結合，量身規畫多樣適合親子同樂的課程，讓孩子多親近戶外、邊玩邊學習，陪同大人也可以一起開心度假，目前六月中已有不少家長詢問親子房，預估月底市場便有不少預訂需求。

台北喜來登「喜歡FUN暑假」親子假期，規劃兩大玩樂主題包含「玩故動動腦」與「繪畫藝夏」，讓家長可自由選擇。「玩故動動腦」安排親子走訪故宮博物院、串聯APP「故意使壞」實境闖關遊戲，解開一道道文物之謎；每房另贈Niceday體驗課程金800元，超過百款的兒童暑期營隊從運動體能、戶外探險、邏輯科技、創意啟發到生活養成等，啟發孩子的各式興趣和喜好。「繪畫藝夏」則有今夏最熱門的「卡娜赫拉的小動物－荒唐世界博物館」雙人門票， 看P助與粉紅兔兔化身世界知名的藝術人物，活潑有趣的暑假必打卡展；每房另贈「小畫家寫生包」帶上輕巧的繪圖板與七彩畫筆，邀請闔家到飯店周邊的植物園來場寫生之旅，觀察植物發揮靈感盡情作畫。

「故意使壞」實境解謎遊戲是由國立故宮博物院推出的一款APP互動遊戲，玩家掃描遊戲QR code後透過行動裝置進行闖關，路線涵蓋故宮北部院區正館第一展覽區，院內8個展示廳，玩家可以邊玩遊戲邊逛博物院，更加認識文物時空背景。「卡娜赫拉的小動物－荒唐世界博物館」則是今年暑假卡娜赫拉迎來20周年、舉辦全球首站的藝術展覽，插畫角色MIX東西方藝術作品，是今年暑假最受矚目的展覽。

台北喜來登位於交通便捷的中正區，捷運善導寺站步行2分鐘，鄰近華山藝文園區、華山大草原、中正親子館等親子熱門景點。飯店設有多款房型，其中「首席雙床房」提供兩張加大雙人床適合4人家庭入住，館內戶外泳池、三溫暖、健身房等休閒設施一應俱全，還有深受家長們好評、專為2至12歲兒童設計的遊憩空間 「手拉手樂園」，體驗家家酒廚房、樹洞球池滑梯、巨人積木間、Switch電玩等，讓小朋友玩到不想回家。玩累了下樓即有8間人氣餐廳，中、西、日、義、泰各式美食任君挑選，大啖美食享受假期。