為洗刷行人地獄汙名，力拚人本交通，原交通部研議6月30日起不讓行人將加重罰6千元，且要強制上道安講習課程，但突然喊卡，對此交通部長王國材認為確實太嚴苛，26日受訪時表示將暫緩實施，他說今天下午將與路政司、警政署等專家學者重新討論，最快月底給答案。

根據辦法來看，只要斑馬線上有行人，不論遠近駕駛都要停讓，除了民眾抱怨之外，警方對於執法也有疑慮，王國材表示將朝向「行人已在斑馬線近端或過中心線需停讓」方向研議，今下午3點將討論裁罰標準，希望6月30日能有結果。

今天早上王國材現身彰化會勘，他接受媒體訪問時表示，去年底到今年初國外媒體大肆報導，表示台灣是行人地獄，加上有小朋友在行穿線被車撞死案件等，讓行人安全再度受到重視，在那樣的氛圍下，本月初警政署與路政司等研議一個很嚴格的標準，希望能夠洗刷行人地獄污名。

王國材說，不過在經過多日來的討論下，我們覺得執法標準可以再改進，在確保行人安全與不要造成車輛太過壅塞的情況下，有一個平衡的方案，也要讓警方能夠有一個更明確的執法標準，避免一線同仁執法困難。

王國材強調，今天下午3點已經匯集相關單位，將針對辦法進行深入的研究與討論，希望能在月底前有一個完整、完善的方案出爐，強調在這樣的氛圍下訂定的規則確實有點太嚴苛，但我們保護行人的決心是不變的。