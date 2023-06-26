水利署表示，3月1日旱災中央災害應變中心成立後，指揮官經濟部長王美花關心旱情對農業生產所造成的影響，特別指示相關單位協調嘉南、高雄等地方政府調查山區及偏遠地區農業用水需求，全力協助供灌，減少對農業生產之衝擊，由於臺南芒果樹當時正值開花結果關鍵期，因旱情致灌溉水源短缺，農民憂心缺水影響收成，為此水利署與臺南市政府即刻展開行動，協助農民供灌用水作業。

水利署補充，自4月12日起，中央與地方攜手合作，於玉井、楠西、左鎮及南化區設置29處臨時取水點，協助農民灌溉芒果等果樹，每日調派14輛水車（機動調度），從虎頭埤載水運送，並自5月8日起，再於大內、東山區增加設置14處臨時取水點，協助農民灌溉酪梨、龍眼、荔枝等果樹，每日調派7輛水車（機動調度）協助載運水，為維持農民生計盡最大努力。

水利署說明，在中央地方共同合作下，順利協助果農度過南部大旱，讓今年芒果順利收成，產量不減反增，創下歷史新高，未來中央及地方也會持續合作，為各界用水盡最大努力。