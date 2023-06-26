針對是否重啟服貿的議題，行政院長陳建仁今天表示，很多國家跟中國談合作都開始討論「去風險化」，我們也不希望把所有雞蛋都放在同一個籃子裡。至於前總統馬英九邀陸生來台被質疑遭技術性卡關，他呼籲邀請單位在活動規劃上能強調對自由民主以及台灣的認識，減少作為中國統戰的工具。

國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨參選人柯文哲日前都表態挺「重啟服貿」，民進黨總統參選人賴清德則認為，走回一中老路對台灣不利。陳建仁今天上午與蔡英文總統等人共同出席112年全國反毒有功人士、團體頒獎典禮，會前接受媒體聯訪。

陳建仁表示，兩岸有序健康的交流，一向是政府的政策，在上一次有數十萬國人跟年輕人站出來反對黑箱的服貿，已經很明顯表示出大家對於服貿協議的一些看法。

他說，這幾年來，台灣不斷在經濟上有蓬勃的發展，在國際上也能夠有亮眼的成績，這些都告訴我們，在國際合作上，我們需要更多的跨國合作，而不是把所有的雞蛋都放在同一個籃子裡面。

陳建仁指出，很重要的是，最近由於中美的貿易戰，再加上國際現勢的動盪，大家都可以看得到，很多國家在跟中國談合作的時候，都開始討論「去風險化」這樣一個目標。

他說，我們大家也都希望能夠朝著這個目標，讓台灣跟全世界各個理念相同的國家，都有很好的合作。跟中國的合作，我們也希望能夠朝著有序健康的方向來進行，但是我們也不希望把所有的雞蛋都放在同一個籃子裡。

媒體詢問，前總統馬英九邀請陸生來台，教育部要求學校限期提出維安計畫，被質疑是技術性卡關。對此，陳建仁則表示，如同他所言，兩岸在疫後健康有序的交流是必要的，特別對於年輕人的互相交流，我們都是樂觀其成，而且也希望能夠朝向正向的方式進行。

所以他在這裡也呼籲相關單位、邀請單位，能夠在活動的規劃上都強調對於自由、民主的認識，以及對於台灣的認識，並且來減少作為中國統戰的工具。

此外，針對港人移民來台人數驟減，有港人表示申請被刁難，質疑政府對港人的承諾是否變調？陳建仁表示，挺香港，而且歡迎香港的人才跟資金來到台灣，大家一起努力謀求發展，一向是政府的目標，對於相關申請作業的程序還有審查的規定，我們會請相關的單位不斷的改進，讓這一件工作能夠進行得更順暢。