3年前錢櫃KTV大火造成6死慘劇，董事長練台生被檢方依過失致死等罪起訴，遭境管至今，日前他以要參加兒子的昆山杜克大學畢業典禮為由，向台北地院聲請暫時解除境管，法官裁定練另提出現金500萬元保證金，准許從5月18日至30日解除境管，31日後恢復為限制出境及出海。但後來練沒出國，向法官聲請發還保證金，法官裁定發還500萬元。

錢櫃林森店2020年2月起進行增設電梯工程，當時因疫情衝擊業績，練台生與幹部討論後決定邊施工邊營業，卻未落實消防防護計畫，同年4月26日承包商王聖傑將儀器充電引發火災，由於店內現場消防設備未起作用，造成重大傷亡，台北地檢署2020年5月21日諭令練台生100萬元交保，並限制出境、出海。

北檢認定練台生、王聖傑和林森店經理翁珮雯等7人涉有疏失，依《刑法》過失致死、《消防法》及《職業安全衛生法》5罪起訴，台北地院審理期間，一再延長練台生境管處分。

練台生日前以他遭境管已近3年，他的兒子在國外就學，將於今年5月26日舉行畢業典禮，他盼能與家人一同前往，向北院聲請暫時解除限制出境、出海處分。

北院認為，練台生之子練瀚中在5月26日從昆山杜克大學畢業，兒女畢業典禮對父母而言確實具有特別意義，若無法參加，實屬憾事，因此准許練的聲請。但他交了500萬元後來沒出國，聲請發還保證金，法官裁准。