針對海外股票，有哪些市場看好？瀚亞投信海外股票投資部主管林元平表示，已開發市場看好美國、日本市場的表現，儘管當前位於高檔，但兩者都具題材性，適合投資人回檔時增持，而歐洲通膨尚未過高峰，且企業仍面臨企業獲利下修的壓力，歐股持中立保守態度。

至於新興市場，林元平表示，最看好印度後市表現，因持續處於穩定擴張階段，加上企業財報優於預期，有望持續吸引國內資金買超及國際資金回籠；除此，巴西有望在年底前啟動降息循環，依據過去經驗，巴西股市在降息循環期間勝率相對高，反觀中國市場，仍靜待民眾消費信心回籠，但「中國特色估值體系（中特估）」體系的公司在大盤低檔時可起支撐作用。

林元平表示，受惠於評價面便宜，加上日圓貶值，日股重拾市場信心，一舉飆漲至33年來新高，在經濟持續復甦、薪資成長強勁、國內旅遊業復甦等優勢下，日本將能擺脫通縮困境。新任日本央行總裁保持鴿派，預計短期內都不會調整貨幣政策，便宜的日圓，將有助於日企獲利表現，而當地薪資上調也將會促使當地消費力道提升，整體來看，日本經濟復甦力道相對強，也正擺脫失落帝國的稱號，對日股後市表現，相對看好。

美國聯準會維持溫和鷹派基調，加上總經數據顯示景氣的韌性，雖有區域銀行的風暴，但市場對景氣衰退的疑慮持續減輕，估計會是「軟著陸」的方式落底。整體市場動能及AI結構性的長期成長趨勢，因AI科技將是市場新的振奮劑，應用層面也廣泛，能帶動需求量提升，促使市場已將悲觀情緒轉向樂觀，美國科技股後市相當可期，建議投資人增持美國科技股。

林元平表示，印度經濟與產業數據持續成長，像是：印度商品及服務稅（GST）持續創高、PMI維持擴張向上、房地產的新推案量與金額均創歷史新高、農村消費也自疲弱低谷到恢復動能，四項數據都佐證印度疫後復甦未曾停止，建議投資人可於當前相對低點買進印度基金，跟著印度一起成長。至於巴黑財政框架雖不完美，但不確定性因素逐漸淡化，搭配通膨壓力穩定回落，評價面有上調空間。