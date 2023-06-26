每個國家的風土民情不同，一名女子表示，日前到歐洲旅行發現當地人比想像中還友善，彼此對到眼不僅面帶微笑，還會主動打招呼，讓她受寵若驚，直呼「老外都這麼好客嗎？」她將經歷PO上網，引發網友回應「就單純釋出善意而已」，但也有人提醒少部分歐美人士會用和善的態度降低觀光客戒心，以便偷取財物。

原PO近日於PTT女版指出，月初到歐洲旅行，在街頭和當地人眼神交會，發現每個人都面帶微笑，更有金髮妹子主動打招呼，超親切舉動讓她直呼「老外都這麼好客嗎？台灣不會這樣對觀光客吧？」

疑問上線，網友也大讚歐美人很友善，「歐美常常這樣啊！跟你是男是女無關，他們遇到不認識的人，眼神對到都會打招呼」、「在泰國遇到的法國人，他還跟我眨眼」、「不是在搭訕或放電啦！就單純友善而已」、「我也覺得大部分國家對觀光客或外國人都是這樣」、「我在歐洲地鐵常常被路人幫忙搬行李、上樓梯，每次都很怕是詐騙，但其實他們都是好心人」。

也有人分享不愉快經驗，「之前在法國巴黎只要在地鐵，看到3至4個人對你笑、搭訕，要求做問卷，其實全部是扒手」、「假裝友善才方便偷妳東西」、「很多都是扒手要注意啦！我就是過來人」。