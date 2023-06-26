大陸女星趙麗穎是著名的戲劇女王，主演的《花千骨》、《楚喬傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》和《幸福到萬家》等戲都是叫好又叫座，今年還以《風吹半夏》高呼聲角逐白玉蘭獎視后，結果爆冷敗給女星吳越，趙麗穎3度和視后擦身，在微博以「繼續跑」高EQ回應輸獎，外界都讚她輸了視后、贏了風度。

趙麗穎繼《花千骨》、《知否？是否？應是綠肥紅瘦》後，今年以《風吹半夏》入圍白玉蘭獎視后，雖然賽前呼聲極高，最後仍敗給女星吳越，儘管趙麗穎獲得「中國電視節目海外推廣大使」當安慰獎，但不少人都形容視后是爆冷，紛紛替3度和視后擦身的趙麗穎抱屈。

對此，趙麗穎則在微博標記「趙麗穎三次陪跑」，並寫下：「繼續跑」回應輸獎，工作室也說：「陪我姐趙麗穎繼續跑」，她高EQ回應，也獲得外界大讚趙麗穎是輸了視后、贏了風度。

趙麗穎自2021年恢復單身後，就積極拍戲、把重心放在工作上，她鮮少談到私生活，不過陸媒日前則拍到，趙麗穎、馮紹峰帶著兒子一起吃飯，兩人雖然沒有太多互動，不過一家三口享受相聚時光，堪稱是離婚典範。