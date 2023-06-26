新北市樹林區潭興街昨（25）日發生1死2傷火警，26歲劉姓男子與29歲顏姓女友因故爭吵，劉男疑引瓦斯罐衍生火警，劉男雙手4隻手指當場被炸斷，顏女也遭灼傷，無辜的是提供這對情侶地方借住的40歲李姓男子，在樓梯間被發現已無生命跡象，送醫急救仍告不治。新北市消防局及樹林警分局鑑識人員今天上午帶同顏女重回現場，調查劉男引爆的究竟是瓦斯罐還是土製炸彈。

新北市警消昨天下午2時許獲報，樹林區潭興街巷內某棟7樓建築物從4、5樓冒出大火和濃煙，消防人員到場時，26歲劉男與29歲顏女已自行從4樓逃生，劉男左手小拇指及右手中指、無名指、小拇指斷肢，全身5％有2度燒燙傷，顏女則是腰部及手臂燒燙傷，2人均送醫急救，劉男到院後陷入昏迷，醫院立即予以插管。

消防人員迅速於下午2時35分撲滅火勢，逐層向上搜索有無受困者時，在7樓樓梯間發現李男疑似逃生不及，被濃煙嗆暈倒臥在地面，已無生命跡象，隨即將李男送醫急救，不幸仍於4時許宣告急救無效。

警方待顏女傷勢穩定後帶回了解事發經過，顏女表示，昨天因男友不讓她出門，所以兩人發生爭吵，男友情緒激動點燃不明物體，隨即爆炸，她無法確定男友引爆的是何物。

今天上午10時30分消防局火調科及樹林分局鑑識人員帶同顏女重回事故現場，調查案發經過及爆炸原因。