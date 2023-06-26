傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）和傭兵的˙前途充滿不確定性

將近3年前，俄羅斯總統普丁在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）需要時，出面挺了這面對街頭抗議的小老弟，讓他繼續當「歐洲最後一個獨裁者」。

CNN新聞網25日分析指出，要是我們相信克宮和明斯克所說的，那如今魯卡申柯似乎在投桃報李。上周六傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）兵變，向首都莫斯科挺進，而這重大危機搖撼了俄羅斯的國家根基。但就在距離莫斯科不到124英里（近200公里）時，普里格津突然宣布撤軍，說是要避免俄羅斯爆發流血衝突。

據白俄羅斯總統府的新聞稿說，這決定是在魯卡申柯意外介入後做出的。據說達成的協議是讓普里格津流亡白俄羅斯，並免除對他的煽動叛亂刑事罪起訴，至於瓦格納旗下傭兵則將和俄羅斯國防部簽約，納入正規軍。

但值得強調的是，目前下落不明的普里格津並未評論相關協議，而所謂魯卡申柯斡旋的說法也似乎缺乏可信度。針對為何會由魯卡申柯出面斡旋，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）周六說，魯卡申柯和普里格津相識約20年，那是他個人的提案，也獲得俄羅斯總統普丁同意，他並表達了對魯卡申柯感激。

儘管培斯科夫強調，這在不進一步造成損失，並升高緊張的狀況下，化解了危機。然而，相關說法所引發的問題卻比提供的答案還多。首先，魯卡申柯是普丁的「小老弟」，白俄羅斯仰賴俄羅斯提供援助。當魯卡申柯面對抗議聲浪時，普丁提供了15億美元（近460億台幣）。此外，白俄羅斯一直是俄軍攻打烏克蘭的跳板，以致魯卡申柯更受西方孤立，也使白俄受到進一步制裁。

也因此，這對魯卡申柯究竟有甚麼好處？令人難以想像的是，普里格津會高高興興地，隨著集體農場領導出身的白俄總統採收馬鈴薯。為什麼普丁沒辦法自己搞定協議？而要委由「小老弟」出面化解危機，進一步傷害個人身為果決領袖的形象。

此外，瓦格納集團會有什麼下場？普里格津旗下的傭兵真會屈服，甘願被納入俄羅斯正規軍嗎？他們仍效忠普里格津嗎？那世上其他從非洲到中東的瓦格納傭兵又將何去何從？要是普里格津露面，或許能提供一些線索。