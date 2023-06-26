舊金山今早起霧，飄著細雨，200多個團體盛裝打扮參與遊行；美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）一身淡紫色套裝，手中揮舞著彩虹旗，與聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff ）同車現身隊伍中、力挺平權。

裴洛西抵達終點後向負責這次轉播的ABC7新聞台表示，「我很開心、很驕傲，也很高興謝安達加入我們，他是美國民主和LGBTQ權利的捍衛者。」

她同時向沒辦法到場的民眾表示，「愛你們、尊重你們、與你們同在。」

選區位於南加州的謝安達說，洛杉磯同志大遊行很棒，但今天來到舊金山，見證原汁原味的同志文化，感覺「不可思議」。

舊金山市長布里德（London Breed）今日以鑲有彩色裝飾的黑夾克、搭配大紅色蓬蓬紗裙亮相；她高喊，「許多人一而再、再而三試著撕裂我們的城市，但我們都知道，舊金山的意義和價值何在。」

今年的遊行邁入第53屆，主題為「回顧過去、展望未來」（Looking Back and Moving Forward），在重機車騎士開路下，隊伍沿著市場街靠近碼頭的一端，往終點市民廣場方向前進，大批民眾在街道兩側歡呼。

遊行之外，主辦單位也在市民廣場前搭建舞台，邀請變裝桂冠獎得主德羅林格（D'Arcy Drollinger）等人帶來餘興節目表演，舞台四周則設置紀念品、飲食、遊戲等攤位，不少人解放上空或全裸參與嘉年華。

駐舊金山辦事處今年首度在市民廣場設置攤位，推出「夜市彈珠擂台賽」和「兔年小提燈摺紙比賽」，吸引長長人龍排隊體驗；舊金山市議員殷嘉立（Joel Engardio）和來自台灣的伴侶許總雲（Lionel Hsu）也現身力挺。

殷嘉立接受中央社訪問表示，台灣是亞洲第一個同婚合法化國家，他和許總雲2019年在台灣辦理結婚登記，在他年輕的時候，這個想法是如此遙不可及，走了很長一段路才得以實現，期盼各界持續珍惜並捍衛自由平等。

他感性說道，「台灣是個很親切的地方，和舊金山一樣，是個自由多元的社會，我為我先生的故鄉感到驕傲。」

每年，他都會回台灣探望許總雲的家人，對台灣夜市留下深刻印象，去年當選市議員後，他更決心把台灣特色夜市引進舊金山，今年9月將試點營運。

許總雲對這個夜市充滿期待，開心表示「一定會大受歡迎、非常成功，希望大家都玩得很愉快。」

今年舊金山同志大遊行吸引近百萬人參加，由於目前全美有超過500項限制LGBTQ族群權利的法案在各地醞釀；主辦單位表示，6月是全球驕傲月，藉由今日的活動，官員和民眾不僅用大遊行來慶祝驕傲月，更是用行動表達抗議、展現對平權的支持。