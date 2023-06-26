勞動部今(26)日公布勞工減班休息(無薪假)統計，其中製造業實施人數仍在增加，本期實施人數達8577人，為近2年半以來的新高，其中金屬機電工業增加446人，訂單的回穩仍在觀察。

根據勞動部統計，本次無薪假事業單位計2045家，實施人數1萬6762人，較上期2020家，實施人數1萬6537人略增25家和225人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部條件司專門委員李怡萱表示，本期數字的增加還是在製造業，主要有3家金屬機電工業如工具機、零組件相關廠商，其中有1家增加130多人，另外2家則分別增加80-90人，主因訂單還沒恢復。

李怡萱指出，資訊電子業有1家印刷電路板廠商實施120人，實施數月終於停止實施；化學工業有1家半導體包材1家商標貼紙印刷廠也分別停止實施約100人和80人。支援服務業、旅宿業、零售批發業等則都是小型業者實施，但數字變動不大，相對趨於穩定。

李怡萱說，從這幾期來看，數字其實都是加加減減，上期8400多人，這期8500多人，其實起伏不大，訂單減少原因在於國外接單的產業是否有訂單，畢竟工具機要有訂單才會開始製程。