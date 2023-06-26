2022年雖受俄烏戰爭及中國防疫封控措施的影響，錼創仍能持續不斷提升製造良率與精進生產效率，拓展各式顯示器應用領域的客源，進而貢獻在COC（Chip On Carrier）的營業額。同時持續地開發MicroLED顯示器相關的技術，進而促使一次性工程研發案（NRE）之收益日增，讓公司在2022年度營業收入得以倍數增長，整體經營綜效漸趨穩健。

展望2023年，錼創表示致力推動MicroLED顯示器之市場化，以大幅增加營收為首要目標。公司將持續提升現有MicroLED 量產線良率並降低成本，以提升獲利能力。同時透過提供Turn-key Solution之創新商業模式，錼創將增加無形資產權利金收入且擴大COC產能，以滿足客戶的需求。

錼創也計劃通過銷售和技術授權自主開發的巨量轉移設備，增加技術授權收入來源，提升公司價值。此外，為了開拓更多MicroLED商機，錼創除了鞏固既有的亞洲市場外，更將拓展歐美佈局，深化與客戶的合作緊密度，公司對於來年的營運動能維持樂觀看法不變。

錼創進一步表示，作為臺灣創新板第一家上市公司，將秉持創新板的精神，致力於創新技術與產品的開發，將創新科技轉化為商業價值，推動各種MicroLED顯示器的應用解決分案於每個日常生活中，包括高階電視、PID顯示看板、透明顯示器、高解析度車用顯示器、穿戴式顯示器和可應用於元宇宙的高解析度全彩微型顯示器等領域。在技術研發、生產和運營過程中，公司同時持續強化環境保護、社會責任和公司治理（ESG），追求永續發展。