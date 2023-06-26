綜合陸媒報導，李彥宏26日表示，百度在4年前就推出了文心大模型1.0。然後持續演進到2.0、3.0版本。今天文心大模型已經迭代到3.5版本，與3月份的3.0版本相比，訓練速度提升了2倍，推理速度提升了17倍，模型效果累計提升超過50％。採用業界主流的大模型基礎能力評估方法開展評估，結果顯示，文心大模型3.5版本在數據品質、生成效果和內容安全性上，都得到了明顯提升。

李彥宏表示，大模型要與實體經濟深度融合，將做強做優做大實體經濟。汽車製造、能源、交通等行業，大模型可以深入核心業務場景，在智慧客服、供應鏈、系統調度等領域創新，促進行業的數位化轉型和智慧化提升。

李彥宏指出，新的國際競爭戰略關鍵點，不是一個國家有多少個大模型，而是你的大模型上有多少原生的AI應用，這些應用在多大程度上提升了生產效率。如果我們能擠上牌桌，獲得競賽入場券，中國將擁有更壯大的數位化產業，數位經濟規模將獲得巨大增長。