保持單身的原因百百種，有些人因為被前任傷得太深，不敢踏入新戀情，但有些人則是因為能力過強而單身，《小鐵星座》運勢專欄指出，獅子女、處女女、天秤女、天蠍女、水瓶女單身原因是太過優秀，讓男生感覺配不上她們，導致不敢追求。

▍獅子女

獅子女自我要求高，總是逼自己朝著目標前進，能力常超越男性，讓許多男生在獅子女面前有點抬不起頭，也因為她們過於優秀，而且氣場強大，男生認為無法壓制住獅子女，所以不敢向前追求。

▍處女女

處女女做事十分挑剔，而且對自己和別人要求都特別高，讓人覺得完美這兩字是為她們而生的，也因為處女女過於優秀，會讓身邊的男人覺得難以親近，導致不願意去追求她們。

▍天秤女

在許多人眼中，天秤女是個比較高傲的女生，但她們卻有這個資本，不管從外貌還是能力，天秤女都勝過很多男生，所以她們的眼光比較高，對於普通的男生她們都看不上眼，所以一直都是單身。

▍天蠍女

天蠍女冷漠的個性總是讓人難以接近，加上她們能力極強且十分優秀，讓男人感覺配不上她們，即使對方努力追求一陣子，也會因為覺得自己不夠好，產生放棄的念頭。

▍水瓶女

水瓶女為人八面玲瓏，且做事能力超強，深受眾人喜愛，但是當她們碰到愛情時就會秒變成木頭女，即使男生展開猛烈追求也毫無知覺，因此時常錯失良緣。