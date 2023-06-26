張震嶽將參與「水某音樂節」演出。（本色音樂提供）

準金曲歌王MC HotDog熱狗竟在自家公司音樂節開辦前「帶頭作亂」，揪瘦子E.SO、大淵MUTA、小春Kenzy密謀竄改「本色音樂季-水某音樂節」表演順序，幾位為想早收工陪小孩竟搶唱開場PART，結果釀出不負責任節目單，再掀本色之亂。MC HotDog熱狗今年以專輯《姚中二》叩關金曲歌王寶座，對於是否參與7月1日在小巨蛋舉辦的金曲頒獎典禮？他表示：「一定會出席！」

「本色音樂季-水某音樂節」將於7月8、9日在桃園陽光劇場舉辦，陣容括張震嶽、MC HotDog熱狗、小春Kenzy、瘦子E.SO、大淵MUTA、呆寶靜、YELLOW黃宣、HowZ、歐陽素貞、DJ Afro十組藝人，且2天壓軸由頑童MJ116 及兄弟本色坐鎮；為了自家公司今年度「大件事」，最近忙到不可開交的MC HotDog熱狗、瘦子E.SO、大淵MUTA、小春Kenzy仍擠出時間開會討論歌單，沒想到歌單還沒討論，MC HotDog熱狗就先「發難」把原本配合潑水元素的本色音樂季名稱「正名」為「水某音樂節」，讓眾人大呼叫好之餘竟動起改節目單的「歪腦筋」，更不約而同搶著唱開場爭第一個唱。

其中被眾人奉為「精神領袖」的MC HotDog熱狗表示：「大家絕對不會想到我會第一個表演，跳脫思維，這樣有好的開始，氣氛也馬上炒熱嗨起來，不是很好嗎？！」小春Kenzy則搶著說：「我也想第一個唱，可以早點唱完去吃吃喝喝！」大淵MUTA附和：「早點唱完早點走。」瘦子E.SO跟著點頭笑說：「可以早點收工回家陪家人很棒啊。」特別表示如果身為歌迷，最想要看張震嶽、MC HotDog熱狗一起表演：「畢竟我這些年比較少有機會看到他們表演，這次難得有機會一定要在台下好好欣賞！」

隨後話鋒一轉，瘦子竟無預警拋出「不想唱」宣言，坦言這次在自家音樂季想好好當「歌迷」的他說：「其實這次滿不想表演的，想在台下好好聽所有嘉賓唱歌，然後跟來玩的朋友一起同樂一起玩水。」講完後馬上「打醒」自己回歸現實笑說「想歸想，還是要跟兄弟們在台上玩一下」。眾人七嘴八舌後最後決定把因工作沒到場張震嶽推為2天的開場主秀，瘦子E.SO更提出：「張震嶽當開場，大家會更驚喜，因為大家完全想不到會是他！」不負責任節目單出爐再掀「本色之亂」。

MC HotDog熱狗日前風光入圍本屆金曲獎「最佳華語男歌手」、「最佳作詞人」2項大獎，每位本色家族成員為自家大師兄獻上祝福、預祝他「奪獎」，小春表示：「在我心裡他早就已經得獎了！」瘦子E.SO則說：「覺得辦公室應該趕緊清一個位置，讓狗哥放這些獎。」而呆寶靜則在獻上祝福同時，還不忘凹MC HotDog熱狗：「祝狗哥中獎，希望狗哥獲獎後請大家吃飯，一個獎項一頓飯，狗哥最棒。」

張震嶽則先是開玩笑說：「恭喜MC HotDog熱狗入圍金曲獎，而且非常多的項目，（然後有什麼了不起）呀，就這樣！」隨後補充：「絕對會得獎，而且實至名歸！」更看好MC HotDog熱狗拿「最佳作詞獎」，張震嶽說：「因爲MC HotDog熱狗的創作能力還是非常的旺盛，非常的強，尤其是在他的詞的部分。」