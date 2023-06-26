民進黨總統參選人賴清德近來雖在民調上有所優勢，卻陷入基本盤困境，年輕選民成長有限，面對新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲支持度緊咬，外界關注他如何擴展基本盤。對此，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄26日指出，領先者會越走越有自信，賴清德日前提出助學政策獲年輕人和家長好評，日後將端更多具體政策牛肉。

民進黨團上午回應時事議題，針對民進黨總統民調困於現狀、如何擴展基本盤，立委洪申翰指出，上周賴清德提出補貼私校學費政策，引起非常多好評，尤其是在年輕、經濟相對困難及申請學貸的族群上，接下來會端出實質且誠意的政策牛肉，協助青年族群，不會譁眾取寵，相信能獲得更多青年和中間選民支持，「我們並不擔心」。

莊瑞雄則說，當前各陣營都會提出國政白皮書，相關政策可行性會受到社會檢驗，領先者、尤其是當前執政者，本來就會被要求拿出看得見且能具體落實的政策牛肉，以賴清德所提的教育政策為例，除了在野黨和挑戰者的批評外，大部分都有獲年輕朋友和家長的好評，顯示這是負任、讓教育更公平、能減輕年輕人和家庭負擔的政策。

莊認為，賴清德現在走得更有自信，未來會有更多嘉惠年輕朋友的具體措施，這是領先者跟落後者完全不一樣的地方，他也強調，各個營所提出政策，背後一定都有預算支持，別硬要去講是大撒幣。

此外，前駐泰代表莊碩漢因涉及性騷爭議主動請辭，在野黨質疑外交部未在第一時間公布是包庇吃案，洪申翰說，民進黨對性騷擾秉持「零容忍」態度，因此在莊爆發性騷爭議後，就立刻准了莊的辭呈，接下來台灣外交體系會全力協助受害者進入相關性平調查機制，釐清相關責任。