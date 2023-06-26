仁寶切入AI領域，董事長許勝雄舉旗下推出的超音波手持裝置，醫師可以到任何一個場域去診斷，擁有無線通訊功能的醫療系統，超音波手持裝置能將數據經過5G或6G無時間落差地傳送到資料中心，再藉由AI快速分析，讓醫師採取相關判斷，過去要花很多精神整理分析與歸納的事情，瞬間就能做出比較沒有缺失、且品質較好的判斷。

仁寶董事長許勝雄解析AI（人工智慧）發展的3大層面，可分為硬體製造、軟體製造、相關應用，許說：「我想最重要還是應用這塊領域」，應用層面會是AI真正能產生價值的地方。

仁寶在2019年投資的奔騰生醫，其開發的手持式超音波在台灣頗受好評，去年更將進軍東南亞，手持式超音波裝置和傳統的超音波裝置相較，成本、重量皆能同步減輕，適合交通不便的偏鄉診所使用。

仁寶目前旗下醫療子公司包括安勤（3479）、瑞寶生醫、宇核生醫、宏智生醫、承寶生技，以及打造「阿帕契手持無線超音波系統」的奔騰生醫。其中安勤今年配發4.9元現金股利，創歷年新高。