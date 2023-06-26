大宇資股東會通過承認去年財報及盈餘分配，配發3.5元股利，其中，1.5元現金股息、2元股票股利。大宇資陸續投資四家公司，其中，安瑞-KY是台灣少數資安設備廠，並持續投入研發資源，推出符合社會需求的解決方案；全達取得轉投資公司超能高新材料所生產氮化矽陶瓷基板於大陸地區獨家代理權，今年持續貢獻營收獲利；紅陽科技陸續推出電子發票、普惠金融BNPL分期付款、電子票券以及DCC（動態貨幣轉移功能）等諸多創新金融服務；合正收購三江電機公司，投身台灣強固電網行列。各子公司陸續認列營收下，大宇資訊前5月營收11.97億元，年增54.8％。

大宇資自研「掠奪者六號」（RAIDER SIX）6月5日正式開放Google Play預約登錄，預先登錄已經有260萬人，iOS上周五開放預約登錄，預計在印度時間7月4日上市，主要在印度、孟加拉、巴基斯坦。這些地區主要付費習慣還是Android為主，與iOS付費比例是9:1。

今年確定有3款會在印度上市，第2款代理卡牌類型遊戲，第3季推出，第3款是自研休閒遊戲，第4季上市。

大宇資也投入AI遊戲開發，目前公司有5000多萬個圖庫，訓練自己的機器人，許多美術都是AI自動產生，9個專案也都已經採用AI機器人。