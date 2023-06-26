《第34屆金曲獎頒獎典禮》將於7月1日於台北小巨蛋隆重登場，今(26日)釋出重磅級表演嘉賓，為時隔8年再度問鼎歌后寶座的A-Lin。她不僅5度角逐「最佳華語女歌手獎」，也將在特別貢獻獎獻獎橋段，帶來表演致敬歐陽菲菲；另外，身為已故音樂人林秋離愛徒的金曲歌王林俊傑，則語帶神秘地透露，將帶來一個「聽夢、追夢，唱夢」的故事，向恩師致敬。

以獨特造型及前衛曲風在華語歌壇掀起旋風的天后歐陽菲菲，將迎來人生中第一座金曲獎，同樣身為歐陽菲菲粉絲的A-Lin則身負重任擔任表演嘉賓，A-Lin表示：「能向我的偶像致敬非常開心，但也很緊張。」笑說緊張程度不輸入圍歌后，雖然已擁有多次金曲獎表演經驗的她，對於首度接下這個重要獎項的表演還是會感到緊張，儘管如此仍拿出120分的努力，誓言會把表演做到最好，化身粉絲向歐陽菲菲喊話：「希望菲菲姐會喜歡我的表演！」近期工作行程滿檔的A-Lin表示因為很多工作同步進行，也讓她更快速的記舞步和歌詞，不僅絲毫沒有分身乏術，反而續航力滿點，也讓歌迷更加期待A-Lin將帶來什麼樣精采的演出。

金曲歌王林俊傑將擔任已故音樂人林秋離特別貢獻獎的演出嘉賓，身為林秋離愛徒的他表示對於受邀這麼重大獎項的表演感到非常榮幸，更坦言壓力也不小，林俊傑表示林秋離老師是音樂界中無可替代的奇才，並坦言：「在我的音樂世界裡，他的地位之崇高到我只能用至尊來形容，心裡一直希望他在世時能親領這個獎項，現在我只能想像他的雀躍，盡力用音樂來向老師致敬。」林俊傑透露希望透過這次表演，能讓更多人感受到老師其精湛細膩的文采，言語中道出師徒間的好感情。

《第34屆金曲獎頒獎典禮》將於7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，當日下午4點50分起LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。

其他播出平台還包括金曲官方網站、全球金曲YouTube頻道(台灣除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro等都會播出。全球觀眾只要透過以上各平台皆能觀賞第34屆金曲獎頒獎典禮精采盛會。《2023金曲國際音樂節》則於6月28日至30日登場，包含「音樂專題」、「SHOWCASE售票演唱會」、「商展交易中心」、「快速媒合會」等系列活動，活動相關訊息請搜尋金曲活動官網或追蹤FB【金曲GMA】粉絲專頁。