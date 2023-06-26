圓山飯店提醒，購買酒品時需出示身份證明，認購額滿為止。每位限登記預購2瓶，售完為止。現場取貨時應出示合法證件方得付款取貨。已受理登記人士在6月29日至7月3日共五日，每天上午9點至下午5點半止，親至台北圓山飯店商品銷售部付款取貨，已受理登記人士未能於期限內取貨將視同棄權。

圓山致力於活化文化資產，自2019年起陸續開放東西密道後，作為東密道延伸空間的「覓到酒吧」於2022年底正式開幕，與東密道互為新舊相鄰的兩處空間，象徵圓山的此刻與當時。為慶祝酒吧的開幕，與期待國內外文化愛好者造訪此文化場域，今年為國宴所準備的酒品特別命名為「ENCOUNTER」，即邂逅之意，寓意人和事物在歷史時空偶遇之欣喜。其酒標以浮雕方式展現，襯托元首宴客用酒的非凡品質；而酒體則採用了屢獲世界品飲金牌的Omar威士忌。

「ENCOUNTER 2023圓山國宴酒」選用「波本桶」、「泥煤麥芽原酒」、「柳丁酒桶」和「豐收NO.3」等原酒進行勾兌，同時首次加入了「荔枝酒桶」和「新橡木桶」原酒，以增強本土水果的多層次獨特果香，該酒初次聞香時散發著薄荷和青草的氣息，中層展現柑橘、芒果等香甜水果的氣味，結合極濃郁的花香和爆炸性的果香，隨即慢慢浮現木質的沉香，帶有明顯高年份波本桶的調性。品飲口感甜潤順滑，入喉香氣清新優雅，尾韻最後出現煙燻味，淡淡的果香爆發後才逐漸浮現，使其成為一款具有年份風味的美酒。

【禁止酒駕，飲酒過量，有害健康】