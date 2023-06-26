因此，民眾若收到處分書後，發現遭冒名報關時，可於收到處分書之翌日起算30日內依規定格式填寫後以掛號郵寄方式向海關申請復查，以保障權益。
台北關呼籲，為避免民眾個資遭盜用，實名認證App（EZ WAY易利委）簡訊認證註冊已納入健保卡號身分驗證機制，有效提高驗證強度。
台北關表示，近來常有民眾於收到處分書後，致電表示其不曾上網購買或進口系案貨品，疑有個資盜用、遭人冒用名義報關的情況。依海關緝私條例第47條規定「受處分人及利害關係人不服處分，得於收到處分書之翌日起算30日內，依規定格式，以書面向原處分海關申請復查。」
因此，民眾若收到處分書後，發現遭冒名報關時，可於收到處分書之翌日起算30日內依規定格式填寫後以掛號郵寄方式向海關申請復查，以保障權益。
台北關呼籲，為避免民眾個資遭盜用，實名認證App（EZ WAY易利委）簡訊認證註冊已納入健保卡號身分驗證機制，有效提高驗證強度。
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