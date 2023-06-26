台北關表示，近來常有民眾於收到處分書後，致電表示其不曾上網購買或進口系案貨品，疑有個資盜用、遭人冒用名義報關的情況。依海關緝私條例第47條規定「受處分人及利害關係人不服處分，得於收到處分書之翌日起算30日內，依規定格式，以書面向原處分海關申請復查。」