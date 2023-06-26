大陸山東青島一名母親近日在網路上控訴，自己的8歲兒子遭某武術運動俱樂部的教練毆打喪生，且當她兒子已明顯撐不住後，教練、老闆等人竟還把人拉到椅子上坐著擺拍，影片曝光後引起網友震怒，當地公安接獲報案後已火速前往調查，依法對武術俱樂部負責人等3名罪犯採取刑事強制措施。

綜合陸媒報導，一名母親日前在網路上發文，指控她的8歲兒子本月18日在青島崇德聚英武術運動俱樂部遭到教練毒打，中午12時許該俱樂部老闆傳來的影片，就被她發現兒子的臉色不對勁，約1個小時後老闆緊急打電話稱人快不行了，要她趕忙去醫院。

男童母親透露，兒子身上有許多明顯的瘀青，懷疑是遭到武術俱樂部的教練人毆打，且院方更告知，自己的兒子早在抵達醫院20分鐘前就已失去呼吸心跳，讓她痛斥「20分鐘裡面你們到底對孩子做了什麼？」

「一個8歲大的孩子是因為什麼事情能讓老闆及教練3人對他痛下殺手？」該名母親公開教練在事發當下拍攝的影片，只見男童雖然被拉到椅子上坐著，但卻全身癱軟根本支撐不住，教練一把手鬆開男童馬上就滑到地面上，讓男童母親更是質疑教練及老闆企圖擺拍，假造當時男童沒有問題的情況。

事情曝光後火速引起大陸網友們的怒火，紛紛留言說「天哪，孩子倒下來那一刻，心都碎了」、「顱腦損傷、頸椎骨折、心肺功能衰竭，太恐怖了」、「武術到底是強身健體還是施展暴力」、「不判死刑說不過去」。

對此，青島市公安局城陽分局證實，該起傷害案件發生於本月18日下午，造成1人死亡，案發後公安機關已迅速查獲該武術俱樂部的負責人、教練等，共3名犯罪嫌疑人，並依法採取刑事強制措施，目前正進一步偵辦中。