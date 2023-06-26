澳媒「澳洲人報」（The Australian）報導指出，台灣外交部長吳釗燮呼籲澳洲政府在台北的澳洲辦事處設置軍事武官。對此，民進黨立委洪申翰26日指出，台海問題不再被當作單純兩岸問題，而是國際事務，政府歡迎更多國家一起守護台海和平，讓北京政府意識到，國際不支持以非和平方式破壞台海現狀。

吳釗燮接受「澳洲人報」專訪時表示，美國、日本、新加坡等國在台北代表處都有武官派駐的安排，台灣盼坎培拉能在台北澳洲辦事處派駐一名武官，以便負責聯繫台灣國安機構。

對此，洪申翰於民進黨團時事回應記者會中表示，這段時間，台海問題不再被當作單純兩岸問題，而是國際事務的問題，且有越來越多的國家或全球政治聯盟，密切關注台海問題的演變跟方向。

洪申翰指出，大家都意識到，當前想要片面改變台海現況的正是中國，所以從台灣政府角度，當然歡迎更多國家共同關注台海現況，一起守護台海和平，讓想要破壞的北京政府意識到，全世界民主國家不容許以非和平的方式來破壞台海現狀，「所以我們希望更多國家一起關注、守護台海和平。」