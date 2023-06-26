7月1日起各部會將有多項新制上路，其中政府祭出的打炒房措施《平均地權條例》即將上路，還有為了減輕租屋族負擔，推出的300億擴大租金補貼；交通方面，為洗刷「行人地獄」惡名，6月30日起不讓行人將加重罰6千元，且要強制上道安講習課程；另在健保、無薪假措施、青年就業等方面也有新制。《CTWANT》為此也彙整懶人包帶您一次看！

內政部

300億擴大租金補貼

內政部6月21日召開300億元中央擴大租金補貼啟動記者會，今年7月3日上午9點開辦、明年12月31日下午5點截止；此次的擴大方案把年齡下修到18歲就可申請，且租客可直接申請不需房東同意，申請流程也更加便民。內政部長林右昌說，去年補助27.8萬戶應能增加到目標50萬戶，全力減輕租房族的壓力負擔。

《平均地權條例》7／1上路

限制換約轉售：預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或經內政部公告的特殊情形外，不得讓與或轉售第三人；建商也不得同意或協助契約讓與或轉售，違規者均可按戶棟處罰50至300萬元。

重罰炒作行為：明確規範散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，或是以其他影響不動產交易價格或秩序的操縱行為進行炒作，都可按交易戶（棟、筆）數，處罰100至5000萬元，並可連續處罰。

建立檢舉獎金制度：如果你發現有人炒作，歡迎檢舉。如今，民眾檢舉不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，可檢具事證向地方政府檢舉，如經查證屬實，將由實收罰鍰中提充一定比率金額作為獎金。

管制私法人購屋：私法人購買住宅將依其取得之必要性及正當性，分為「免經許可」及「需經內政部許可」2類；其中「需經內政部許可」於取得後並將受取得後5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記之限制，以防杜漸其後續變相轉作短期炒作。此外，許多業者抱怨屆時實際審查案件上將非常緩慢。內政部指出，申請案件原則會在7個工作天內完成審查，讓合理的交易需求順利運行。

解約申報登錄：預售屋買賣契約若有解約情形，建商應於30日內申報登錄，違規者將按戶（棟）處罰3至15萬元。

衛福部

健保部分負擔新制7／1上路

7月1日起，實施藥品、急診部分負擔新制。民眾前往大醫院看病拿藥，至多得附上300元藥品部分負擔。掛急診者，在大醫院將收750元，在區域醫院收400元，診所則維持不變。新制上路後，低收入戶、重大傷病者不受影響。至於中低收入戶、身心障礙者，赴醫學中心掛急診收550元，在區域醫院收300元，其餘與一般民眾相同。

行政院

環保署：網購包裝減量7／1上路

為強化我國網購包裝管理方式，環保署今年2月16日公告，網購包裝減量從7月1日生效，對所有網際網路零售業網購包裝材料進行限制，包括不得使用含聚氯乙烯（PVC）材質，紙類包材需有90%以上回收紙含量，以及塑膠包材要摻配25%以上再生料，其中資本額5千萬以上或自有到店取貨據點數達300以上的中型業者，也要符合商品重量分級規定。

農委員：種苗法修正

為防範國內農產品品種外流，立法院三讀通過《植物品種及種苗法》修正案，增列種苗輸出入管制事項，並以刑責入法加重罰則，違反規定者，將處以3年以下有期徒刑，或科或併科60萬元以上300萬元以下罰金。

勞動部

充電再出發

新冠肺炎國內疫情趨緩，但對各產業的衝擊還未停歇，「充電再出發」7／1起將維持疫情前的原計畫補助，提供事業單位訓練費用補助最高190萬元；勞工可免費參加訓練課程並依實際參訓時數，比照每小時基本工資（現為176元）發給訓練津貼補助，每月最高100小時，因此最高可領17600元。

僱用安定措施

勞動部在疫情期間實施的「安心就業計畫」最多每月補貼每位勞工1萬1000元，該計畫將在今年6月30日失效，為持續提供無薪假勞工協助，勞動部大幅放寬同樣補助無薪假勞工的「僱用安定措施」實施門檻，薪資補貼為平均月投保薪資與實施減班休息後實際協議薪資差額的一半，以目前就保投保上限45800元、減班休息後月薪不得低於基本工資26400元試算，每月最多可領9700元。

修正發布「產業新尖兵計畫」

勞動部持續鼓勵15-29歲本國籍失業、待業青年精進及累積就業所需技能，補助參加5+2產業創新計畫相關技能培訓訓練費用最高10萬元，參訓學員須先行繳付1萬元訓練費，訓後90日內依法投保就業保險，即可取得先前支付的1萬元訓練費用補助，每年約4000人受惠。

修正發布「青年職前訓練學習獎勵金」

勞動部持續鼓勵15-29歲本國籍待業青年投入重點創新產業相關領域，針對參加產業新尖兵計畫及發展署失業者職前訓練政策性課程青年，於訓期每月核發8,000元學習獎勵金，最長12個月，最高可拿9.6萬元，每年約8000人受惠。

修正發布「青年就業旗艦計畫」

持續結合產業資源推動工作崗位訓練，鼓勵企業提供青年提升專業技能的機會，以「先僱後訓」方式辦理做中學訓練，補助企業工作崗位訓練費，由最高4.5萬元調增至5.4萬元，每年約8000人受惠。

修正放寬「僱用安定措施」啟動指標、實施期間、適用對象資格及給付標準

為使就業保險促進就業實施辦法的僱用安定措施能及時於經濟嚴峻時期啟動，由政府就協議減班休息勞工的薪資減損提供差額補貼，經通盤檢視調整啟動指標、實施期間、適用對象資格及給付標準。

婦女再就業計畫

自主訓練獎勵，最高3萬元，預計每年500人受惠。

再就業獎勵，穩定就業3個月一次給予3萬元，部分工時1.5萬元，預計每年1萬人受惠。

工時調整獎勵，雇主提供工時彈性或釋出部分工時工作，每一職缺每月3000元，預計每年1000人受惠。

青年取得重點產業職類技術士證及穩定就業獎勵試辦計畫

青年取得重點產業相關職類技術士證，得申請證照獎勵金，甲級2萬元、乙級1萬元、丙級或單一級5,000元；青年取得重點產業相關職類技術士證之日1年內，同時符合從事重點產業對應行業工作、連續90日受僱於同一雇主、以按月計酬全時工作受僱等3項規定者，得申請就業獎勵金，甲級2萬元、乙級1萬元、丙級或單一級5,000元，每年約4.8萬人受惠。

私立就業服務機構許可及管理辦法之申請案件推動數位化申請及審查

推動網路線上登錄辦理從事跨國人力仲介之私立就業服務機構，申請籌設許可、設立許可籌設檢查、設立許可、異動申請，及就業服務專業人員證書申請等事項，約1873家私立就業服務機構受惠。

交通部

「停讓行人」新制6／30上路

交通部6月16日預告修法，只要不停讓行人、拒絕攔檢稽查和逃逸等6項違規除罰款外，都要接受道安講習。對此，警政署21日表示，6月30日正式實施，近期會加強宣導。

汽車申請牌照應隨車配置符合規定之反光服裝（背心）

為避免汽車駕駛人或乘員於車輛故障或發生事故離開車輛處置時發生二次碰撞事敔，交通部表示，7月1日起，汽車新車申請牌照檢驗，應有符合中華民國國家標準或其他等同標準之反光服裝(背心)。

等同新車領牌時，須將反光背心列為標準配備，否則將無法領牌上路。此外，發生車禍或車輛故障，駕駛人離開車輛需穿戴反光背心，避免發生二次事故。

行政院通勤月票-北中南生活圈通勤月票上路實施

行政院編列3年經費200億元推動全國公共運輸通勤月票措施，減輕通勤族群交通負擔及促進公共運輸使用，其中北中南三大生活圈月票即將於7月1日上路，包括基北北桃1200元，中彰投苗-台中市民卡699元、中彰投苗-非台中市民卡999元、台中市境內-台中市民卡299元、台中市境內-非台中市民卡599元，南高屏999元、台南市、高雄市及屏東縣境內399元。

交通部表示，未來下半年本部還會協助9縣市政府規劃推出城際或都市內通勤月票方案，並適時舉辦行銷宣導活動，擴大政策推動嘉惠更多通勤民眾。

各縣市政府發行之社福卡點數可搭乘台鐵局列車

交通部表示，為鼓勵領有社福卡之國人樂活、樂遊及樂行，台鐵局開放有意願參與之縣市政府發行之社福卡點數可搭乘指定列車，讓出行更便利，運具選擇更多元。7月1日北中南三個生活圈部分縣市開始實施，其他有參與本計畫之縣市12月31日可全數使用。

根據台鐵規劃，第一階段啟用縣市有台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等10個縣市，皆可使用社福卡扣取點數搭乘台鐵。

觀光路廊在地有腳

交通部表示，配合行政院「促進公共運輸使用方案」，觀光局規劃觀光路廊在地有腳接駁服務，整合小客車租賃業與旅宿業合作，提供旅客運輸場站、住宿地點間免付費之接駁服務。

交通部指出，觀光局規劃所屬13個國家風景區管理處以17個觀光圈為基礎配合推動，協助位處交通不便之旅宿，以及提早恢復旅客搭乘公共運輸出遊信心，紓解景區道路壅塞情形，提升旅遊便利性。

發布颱風不對稱暴風半徑資訊

7月1日起，氣象局將發布颱風不對稱暴風半徑資訊，提供符合台灣地區特性及災防應用之不對稱圓形(四象限)颱風暴風半徑資訊。

擴大「溪流天氣預報及山區暴雨之溪水暴漲警示」試辦作業

交通部指出，為強化溪流活動安全，112年除與雙北持續合作外，預計7月1日起將擴大試行範圍，提供試辦溪流區未來72小時逐3小時及未來7日逐12小時天氣預報資訊，並於短延時強降雨可能導致溪水暴漲時發布「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」災防告警細胞廣播服務，提供民眾及各級防災機關即時應變。

考試院

公教退撫新制7月1日上路

規定2023年7月1日之後的新進公務人員，從「確定給付制」改為「確定提撥制」，並設立個人專戶，提供多元化投資組合。

台灣證券交易所

47家上市公司7月3日調整產業類別

台灣證券交易所公告修正「上市公司產業類別劃分暨調整要點」部分條文，將自2023年7月3日起實施，修正後上市公司產業類別將由現行的29項產業類別增為33類，計有47家上市公司調整產業類別。此次新增的產業類別包括：「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」；另外，調整「觀光事業」名稱為「觀光餐旅」。

碳權交易所最快7月成立

總統蔡英文日前宣布，要與證交所、國發基金、環保署成立碳交易平台，達成減碳目標．為配合政府推動氣候變遷因應政策，台灣證券交易所今（26）日董事會通過，將和行政院國家發展基金共同設立台灣碳權交易所，預計7月底成立，資本額為新台幣15億元。

台灣期貨交易所

7月底將上線台幣NDF

持續建置國內店頭衍生性商品集中結算機制，規劃7月31日上線新台幣NDF及客戶集中結算服務；與多家知名交易所洽談指數授權，赴海外招商引資；持續強化資安工作，建置應用大數據平台。另外，12月規劃推出客製化商品交易平台，為期貨市場挹注新動能；年底前所有商品將皆適用動態價格穩定措施，強化期貨市場價格穩定。