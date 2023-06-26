手機被駭恐不僅會造成個人資訊流出，還有可能會招致財務損失，許多人以為常常換密碼就能避免類似狀況發生，但事實上，專家發現，養成每天關機五分鐘的習慣，阻斷間諜程式運行的機會，才能有效阻擋駭客入侵。

科技網站9to5Mac報導，澳洲總理Anthony Albanese日前談論網路安全議題時，呼籲大家可以在每天刷牙、洗澡的時候關機5分鐘，藉此阻斷間諜程式運作的機會，防止手機被駭。

資安專家Arash Shaghaghi認同此看法，他認為，重新開機將增加駭客的破解手機的難度，他們需要再花一次時間連通使用者的手機；美國國安局也曾透過類似做法阻斷駭客，建議每周將手機關機一次。

然而報導也提到，若遇到較高階的間諜軟體，每日關機5分鐘的方法能否有效隔絕駭客仍有待觀察，如NSO Group所開發的飛馬（Pegasus）間諜軟體，能透過Android或iOS系統的零時差漏洞入侵手機裝置。