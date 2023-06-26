配合義務役將延長為一年，教育部推出「3＋1」方案，讓男大生原本4年的大學課程可以在3年讀完，預計9月上路，引發外界強烈抨擊。行政院長陳建仁今天親上火線強調，這是讓學生有更多自我選擇的機會，並沒有強制性，也不是每個人都要這樣做，請大家不要以訛傳訛。

教育部配合兵役調整推出新的修課方案，遭國民黨總統參選人侯友宜痛批這樣做非常不合理，倉促推動政策簡直是「鴨霸政府」。外界也質疑此舉將壓縮學生的修業時間。

陳建仁今天與蔡英文總統及教育部長潘文忠等人共同出席112年全國反毒有功人士、團體頒獎典禮，會前接受媒體採訪表示，教育部所推出來的這個政策，實際上是給大學生有更多自我選擇的機會。

他說，在這樣的一個自我選擇的情況下，我們讓每一個學生都能夠完全的自己選擇要修課的期限，並沒有強制，也不是每一個人都要這樣做，「所以請大家不要以訛傳訛」。

陳建仁強調，這樣規劃的目的，就是要讓年輕人在所有大學的課程當中，多一個選擇的機會，也希望讓自己既能夠充實自己的學識、訓練，對於兵役也能夠有更好的規劃。

至於新的修課方案引發批評是要讓年輕人提前上戰場，教育部長潘文忠受訪時表示，兵役在恢復為一年後，考量到役男有服役的義務，如果能在大學提供彈性修課機制，讓學生自由評估選擇，在就學期間就能服完兵役。

他說，教育部提供相關的支持措施，但不是要求每個學生都要以這樣的方式進行課業修習，而是讓學生自行評估選擇，教育部已跟各大學進行討論，未來也會跟學生多做說明，讓學生能充分選擇。