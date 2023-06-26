展望2023年，錼創表示致力推動MicroLED顯示器之市場化，以大幅增加營收為首要目標。公司將持續提升現有MicroLED量產線良率並降低成本，以提升獲利能力。同時透過提供Turn-key Solution之創新商業模式，錼創將增加無形資產權利金收入且擴大COC(Chip On Carrier)產能，以滿足客戶的需求。錼創也計畫通過銷售和技術授權自主開發的巨量轉移設備，增加技術授權收入來源，提升公司價值。此外，為了開拓更多MicroLED商機，錼創除了鞏固既有的亞洲市場外，更將拓展歐美布局，深化與客戶的合作緊密度。公司對於來年的營運動能維持樂觀看法不變。

錼創5月營收首次突破1億元，爆棚雙增衝上新高，月增151.07%、年增197.71%，主因為按完工比例認列的turn key工程收入貢獻。李允立表示，認列收入尚未掌握，但非一次性營業收入，而是按完成比例分階段驗收。即使今年大環境不佳，公司先進技術令市場投資不減，加上已見面板產業復甦力道顯著，下半年營運樂觀，對今年營收翻倍成長有信心，並對明年轉盈謹慎樂觀看法不變。

錼創進一步表示，將創新科技轉化為商業價值，推動各種MicroLED顯示器的應用解決分案於每個日常生活中，包括高階電視、PID顯示看板、透明顯示器、高解析度車用顯示器、穿戴式顯示器和可應用於元宇宙的高解析度全彩微型顯示器等領域。