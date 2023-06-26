大山今（26）日股東會承認去年財報、營業報告書及通過盈餘分派案，每股配發現金股利1.5元、股票股利1元，合計每股配發2.5元股利股息。

大山董事長蘇文彬致股東報告書表示，去年合併營收44.33億元，年減2.03％、稅後淨利近4.32億元，EPS為2.9元。去年世界各國陸續採取解封作法，經濟逐漸復甦，但中美衝突未見減緩及烏俄戰爭尚未結束，國際經濟受到嚴重衝擊。展望今年經濟趨勢，台商回流設廠用電日增，政府積極推動綠能政策及台電電網強韌計畫，對電纜需求增加，加上政府持續推動都市更新和危老建築更新，也增加電纜需求。

大山勾勒今年經營方針，首先是配合國家發展新能源政策，開發相關之電線電纜產品。其次是積極爭取國家建設商機，涵蓋台電電網強韌計畫，以及都更及危老重建商機及外資台商回台投資建設等電線電纜商機。

第三、厚植公司實力：持續更新生產設備、增加設備自動化，提高生產效率、降低損耗與成本；積極人員培訓、提高產品品質與服務品質。

第四、穩定貨源：國際原油、基本金屬與匯率波動大，市場價格波動不易掌握，適時適量採購主要原物料，掌握貨源、降低庫存、提高存貨週轉率，降低原料成本波動風險。

第五、事務合理化：電腦系統全面升級更新，簡化流程、電腦化、辦理教育訓練培養專業人才，提高專業管理素養以提昇經營能力，創造產業競爭優勢。

第六、多角化經營活化資產：轉投資之建設公司持續開發所持有之投資性不動產，建屋出售增加業外收益。

第七、桃園營業處正式營運，擴大新竹以北市場。積極爭取台電公司及國內各項建設商機，以低壓電力電纜為行銷國內營建市場並加強擴展北區銷售市場，中高壓電力電纜銷售各國營機關。預計 今年各式電線電纜銷售預計總量16,315公噸。

大山強調，大山會積極爭取太陽能、離岸風力建設及台電輸變電建設商機外，外銷則會加強日本、東南亞、中東等海外市場拓展。其次是設備更新、降低能源使用，提高生產效率。第三、續推動無鉛化及符合綠色環保電線電纜，同時提升網路電纜生產新技術，增加產品種類與產能，開拓同軸電纜國內外新市場，擴大產品市場佔有率。第四、鞏固現有通路優勢區域增設桃園營業處，擴展新竹以北國內市場，提高市占率，同時加強徵信與債權確保，降低經營風險。