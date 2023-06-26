文章表示，面對總需求不足這個當前經濟問題，必須大力實施擴大內需戰略，促進消費市場穩定恢復，從而充分發揮大陸超大規模市場優勢，採取更加有力的措施，使社會再生產實現良性循環。

文章表示，大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，最終消費占GDP的比重與歐美發達國家相比，仍有很大提升空間。首先要多舉措釋放消費潛力，推進消費升級。多管道增加城鄉居民收入，使居民有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費。通過合理增加消費信貸，支持住房改善、新能源汽車、養老服務、教育醫療文化體育服務等消費，使消費潛力充分釋放出來。

此外，要培育新型消費，創新消費場景。加快補齊消費基礎設施短板，推動城市商業基礎設施升級，以縣城為中心提高縣域消費供給能力，加快建設數位化新型流通設施；同時也需要完善消費促進政策，改良擴大消費的相關稅收制度，完善消費金融制度。並要積極發揮民企在恢復和擴大消費中的作用；特別要在改良營商環境、培育壯大經營主體等有具體措施。