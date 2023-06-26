（「添好運」港點餐廳正式插旗台北大直，慶祝新店開幕推出多重優惠活動。圖／和億生活集團提供） 「添好運」港點餐廳正式插旗台北大直，大直美麗華店6月30日正式開幕，為「添好運」品牌在台第15間分店。慶祝大直美麗華店新開幕，添好運推出三重輕鬆送。第一好運『全台同慶』：全台添好運會員同慶，活動期間加入添好運Ocard會員，即可獲贈「添好運一口蛋撻」兌換券，不限店別至店內消費點套餐立即兌換馬上送。第二好運『得閒飲茶』：大直美麗華店限定，6/30日一日型7/13日到好運大直美麗華店內消費拍照並打卡上傳至個人Facebook或Instagram頁面，加註 #得閒飲茶添好運，並設定公開。現場即可獲贈特色茶品四選一。第三好運『滿額贈經典炒麵』：6/30日至7/31日活動期間於添好運全台各門市店內用餐，單筆消費滿600元，即可獲得『豉油皇叉燒炒麵』兌換券乙張。下次不限店別於店內消費滿600元可立即兌換，兌換期間自6/30日至9/30日，惠不得併用。走過疫情蓄積實力，和億生活集團旗下2010年至2021年榮獲香港米其林美食指南一星榮譽的港點餐廳「添好運」選擇大直商圈做為後疫情時代展店起始點，除了看中大直區域強勁的消費能力，更視為是一次展現品牌實力的機會，在養兵蓄銳後加入餐飲品牌頭角崢嶸的美食「星」戰場。內湖大直元老級地標百貨「美麗華百樂園」，開業已近20年，美食餐飲部份足足有2層樓之多，加上百貨周邊米其林餐廳「眾星雲集」，港點粵菜品牌亦有列強環伺。「添好運」以國際級品牌力和即叫即蒸的美味堅持，挾帶正宗香港味道港點正面迎擊內湖大直懂吃、懂生活的老饕。和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，「添好運」不只是賣港點，更希望透過港點傳達真正的香港風味，以及港味生活精隨。除了不停歇的展店腳步以外，對於餐點品質的要求更是精益求精，上半年度添好運港點王大賽-布拉腸粉組賽事，六月中旬已分別於「台中Jmall店」和「板橋大遠百店」進行區域複賽，中南區7位選手角逐3張決賽門票；北區複賽則是6位選出3位晉級決賽，最終6人名單將於7/06進行冠軍爭奪戰，港點布拉腸粉技藝在台灣完整傳承，添好運港點王大賽-布拉腸粉競賽，決戰七月看最終桂冠獎落誰家。